Студенты СПбГУ пожаловались на сотрудников общежития, которые выставили их вещи на продажу
Студенты Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) пожаловались на коменданта и завхоза одного из общежитий вуза, которые выставили на продажу оставленные в комнатах вещи
Студенты Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) пожаловались на коменданта и завхоза одного из общежитий вуза, которые выставили на продажу оставленные в комнатах вещи.
Студенческое издание «Лупа и Пупа» сообщает, что учащиеся СПбГУ обнаружили в интернете объявления о продаже посуды и бытовой техники, которую они оставили на каникулы в общежитии.
Объявления были написаны некой Мариной Пенгард, на странице которой указано, что она работает в Студгородке СПбГУ. «Лупа и Пупа» пишет, что она работает завхозом в 16-м общежитии. Имя второго продавца (Татьяна Долгинцева) совпадает с именем коменданта того же общежития.
В виртуальной приемной СПбГУ сообщили, что данная информация передана в УМВД России по Петродворцовому району Санкт-Петербурга для проведения проверки.