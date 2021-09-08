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Санкт-Петербург
08 сентября 2021, 15:59

Студенты СПбГУ пожаловались на сотрудников общежития, которые выставили их вещи на продажу

Студенты Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) пожаловались на коменданта и завхоза одного из общежитий вуза, которые выставили на продажу оставленные в комнатах вещи

Студенты СПбГУ пожаловались на сотрудников общежития, которые выставили их вещи на продажу
Фото: ВКонтакте/«Объявления СПбГУ: ПУНК, ВУНК, ДУНК»

Студенты Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) пожаловались на коменданта и завхоза одного из общежитий вуза, которые выставили на продажу оставленные в комнатах вещи.

Студенческое издание «Лупа и Пупа» сообщает, что учащиеся СПбГУ обнаружили в интернете объявления о продаже посуды и бытовой техники, которую они оставили на каникулы в общежитии.

Объявления были написаны некой  Мариной Пенгард, на странице которой указано, что она работает в Студгородке СПбГУ. «Лупа и Пупа» пишет, что она работает завхозом в 16-м общежитии. Имя второго продавца (Татьяна Долгинцева) совпадает с именем коменданта того же общежития.

В виртуальной приемной СПбГУ сообщили, что данная информация передана в УМВД России по Петродворцовому району Санкт-Петербурга для проведения проверки. 

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