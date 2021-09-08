08 сентября 2021, 14:59
Вместе с главой МЧС Евгением Зиничевым погиб кинорежиссер Александр Мельник
63-летний Александр Мельник был оператором съемочной группы и работал на месте проведения межведомственных учений в Арктической зоне
Фото: mc.bk55.ru
Погибшим вместе с главой МЧС России оператором оказался известный сценарист и кинорежиссер Александр Мельник.
По данным агентства ТАСС, 63-летний Александр Мельник был оператором съемочной группы и работал на месте проведения межведомственных учений в Арктической зоне.
Инцидент произошел во время учений в городе Норильске Красноярского края. Мельник во время съемки поскользнулся на краю выступа и упал в воду. Министр Евгений Зиничев бросился его спасать, но ударился о камень. Оба погибли.
Александр Мельник был лауреатом премии «Ника» и автором таких картин, как «Новая земля» и «Территория».