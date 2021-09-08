Глава СКР поручил проверить замначальника ставропольского СК. У него нашли трехэтажный особняк
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести служебную проверку в отношении заместителя руководителя управления по Ставропольскому краю Анатолия Демина
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести служебную проверку в отношении заместителя руководителя управления по Ставропольскому краю Анатолия Демина. Поводом для проверки стали сообщения в СМИ и соцсетях о том, что высокопоставленный силовик владеет шикарным особняком.
Проверку будет проводить центральный аппарат СКР.
Ранее ставропольские издания сообщили о том, что у замглавы СК по региону есть трехэтажный особняк в одном из престижных районов Ставрополя. Издание «Блокнот» пишет, что площадь этого дома составляет 546,3 кв.м.
На земельном участке помимо главного дома располагаются патио, детская площадка, внушительная пристройка, место для пикников на свежем воздухе и крытая широкая автостоянка.
Официально вся недвижимость оформлена на супругу Анатолия Демина.
Напомним, что в июле в Ставрополье задержали начальника управления ГИБДД по региону Алексея Сафонова и его подчиненных за коррупцию. У главного ставропольского гаишника нашли шикарный особняк с золотой мебелью и сантехникой.