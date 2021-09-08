08 сентября 2021, 13:31
Глава МЧС Евгений Зиничев погиб во время учений в Норильске
Трагедия произошла во время учений в городе Норильске Красноярского края. Вместе с министром погиб оператор съемочной группы ведомства. Оператор во время съемки поскользнулся у края обрыва, а Зиничев первым бросился ему на помощь
Фото: informugra.ru
Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб при исполнении служебного долга. Ему было 55 лет.
В МЧС подтвердили данную информацию и уточнили, что министр погиб, спасая жизнь человека во время межведомственных учений в Арктической зоне.
По данным РИА Новости, трагедия произошла во время учений в городе Норильске Красноярского края. Вместе с министром погиб оператор съемочной группы ведомства. Оператор во время съемки поскользнулся у края обрыва, а Зиничев первым бросился ему на помощь.
Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что оператор упал с края выступа, Зиничев прыгнул за ним, но разбился о выступавший камень.