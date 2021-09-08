Глава ЦИК пообещала «разрубить Гордиев узел» в виде петербургского горизбиркома
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова пообещала «разрубить Гордиев узел» в виде Петербургской городской избирательной комиссии после выборов в Госдуму РФ
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова пообещала «разрубить Гордиев узел» в виде Петербургской городской избирательной комиссии после выборов в Госдуму РФ. Соответствующее заявление Памфилова сделала на заседании ЦИК во время обсуждения обращения кандидата в депутаты Заксобрания Петербурга Ксении Лавровой. Ранее она требовала уволить главу избиркома северной столицы Наталью Чечину и «дать людям хотя бы шанс на честные выборы».
Элла Памфилова заявила, что в петербургском горизбиркоме есть системные проблемы, которые вышли далеко за пределы самой избирательной комиссии. «После выборов этот Гордиев узел будет разрублен», — пообещала глава ЦИК.
Г-жа Памфилова также заявила, что пока ЦИК не может отозвать Наталью Чечину, так как в период выборной кампании комиссия не может воспользоваться этим правом.
Напомним, что разобраться с петербургскими избиркомами Эллу Памфилову просили еще после скандальных муниципальных выборов, когда члены территориальных комиссий массово нарушали закон и жульничали, чтобы не регистрировать оппозиционных кандидатов. Глава ЦИК неоднократно обещала разобраться с этой проблемой, однако в реальности ситуация с выборами в северной столице лучше не стала.