Супруги из Забайкалья попросили президента лишить их «нищенской» пенсии от государства
Семейная пара из поселка Ясная Забайкальского края Анатолий. И Людмила Вертипраховы обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой подготовить специальный указ о лишении их пенсии
Семейная пара из поселка Ясная Забайкальского края Анатолий. И Людмила Вертипраховы обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой подготовить специальный указ о лишении их пенсии.
Пенсионеры заявили, что им «надоело платить со своей нищенской пенсии (по решению незаконных судебных разбирательств) всяким хапугам и ворам на золотые унитазы», сообщает издание Zab.ru.
Супруги Вертипраховы также заявили, что отказываются ходить на выборы, так как больше не доверяют президенту, правительству, депутатам Госдумы, губернатору и другим представителям власти.
Пенсионеры отметили, что им надоело многолетнее вранье правительства, судей, прокуратуры, а также надоели постоянный рост цен на продукты и отсутствие ремонта жилищного фонда.
Отметим, что Анатолий Вертипрахов ранее уже обращался к Владимиру Путину с просьбой купить ему гроб из-за отсутствия денег, поскольку судебные приставы сняли с его счета всю пенсию в счет оплаты долга за услуги ЖКХ. Этот долг мужчина объяснил тем, что его пенсии не хватает даже на лекарства.