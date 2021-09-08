08 сентября 2021, 12:35
Тина Канделаки ушла с поста генпродюссера «Матч ТВ». Теперь она замглавы холдинга «Газпром-медиа»
Известная телеведущая Тина Канделаки покинула должность генерального продюсера спортивного телеканала «Матч ТВ» в связи с переходом на новую должность
Фото: almode.ru
Известная телеведущая Тина Канделаки покинула должность генерального продюсера спортивного телеканала «Матч ТВ» в связи с переходом на новую должность.
Тина Канделаки назначена на пост заместителя генерального директора крупного холдинга «Газпром-медиа», сообщает портал Sports.ru.
Сама г-жа Канделаки по поводу нового назначения заявила, что для нее это большая ответственность. Телеведущая добавила, что предложение о работе главы «Газпром-медиа» Александра Жарова (бывший глава Роскомнадзора - ред.) стало для нее «не меньшим вызовом, чем запуск телеканала «Матч ТВ» в 2015 году».