08 сентября 2021, 11:58
Серверы «Яндекса» подверглись мощнейшей за всю историю рунета DDoS-атаке
Серверы «Яндекса» на прошлой неделе подверглись самой крупной DDoS-атаке в истории рунета. Об этом сообщает компания Cloudflare, которая специализируется на отражении кибератак
Фото: e-news.su
Серверы «Яндекса» на прошлой неделе подверглись самой крупной DDoS-атаке в истории рунета. Об этом сообщает компания Cloudflare, которая специализируется на отражении кибератак.
Источник «Ведомостей» сообщает, что специалисты «Яндекса» с трудом сдержали DDоS-атаку, а на этой неделе она снова продолжилась.
Сейчас по данному факту «Яндекс» вместе со своими подрядчиками проводит расследование. «Речь идет об угрозе инфраструктуре в масштабах страны», - отметил источник.
Официальный представитель «Яндекса» подтвердил информацию об атаке, но заверил, что сетевая инфраструктура и система фильтрации нежелательных запросов смогла ее отразить. Инцидент на работу сервисов компании не повлиял.