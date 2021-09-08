08 сентября 2021, 11:43
Причиной взрыва в жилом доме в Ногинске стал включенный на ночь газ
Причиной взрыва в девятиэтажном жилом доме в подмосковном Ногинске мог стать включенный газ, который жильцы одной из квартир оставили на ночь с целью согреться
Фото: РИА Новости
Причиной взрыва в девятиэтажном жилом доме в подмосковном Ногинске мог стать включенный газ, который жильцы одной из квартир оставили на ночь с целью согреться.
Такую версию озвучил источник агентства ТАСС в экстренных службах.
Напомним, что взрыв в жилом доме прогремел рано утром 8 августа. Взрывом разрушены три этажа одного подъезда, повреждены 30 квартир.
По уточненным данным, число пострадавших в результате происшествия составило 9 человек.