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08 сентября 2021, 11:43

Причиной взрыва в жилом доме в Ногинске стал включенный на ночь газ

Причиной взрыва в девятиэтажном жилом доме в подмосковном Ногинске мог стать включенный газ, который жильцы одной из квартир оставили на ночь с целью согреться

Причиной взрыва в жилом доме в Ногинске стал включенный на ночь газ
Фото: РИА Новости

Причиной взрыва в девятиэтажном жилом доме в подмосковном Ногинске мог стать включенный газ, который жильцы одной из квартир оставили на ночь с целью согреться.

Такую версию озвучил источник агентства ТАСС в экстренных службах.

Напомним, что взрыв в жилом доме прогремел рано утром 8 августа. Взрывом разрушены три этажа одного подъезда, повреждены 30 квартир.

По уточненным данным, число пострадавших в результате происшествия составило 9 человек.

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