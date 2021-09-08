08 сентября 2021, 10:37
В Чечне стартовал конкурс на лучший портрет Кадырова. Приз - полмиллиона рублей
Спикер чеченского парламента Магомед Даудов на своей странице в Instagram написал, что конкурс портретов объявили по просьбам чеченцев, которые проживают за пределами региона
Фото: grozniy.bezformata.com
В Чечне стартовал конкурс на лучшее изображение главы республики Рамзана Кадырова, его погибшего отца Ахмата-Хаджи и матери Аймани.
Спикер чеченского парламента Магомед Даудов на своей странице в Instagram написал, что конкурс портретов объявили по просьбам чеченцев, которые проживают за пределами региона.
Приз за лучший рисунок в каждой номинации составит 500 тысяч рублей.
«Конкурс призван укрепить среди чеченцев, проживающих за пределами региона, знание истории родного края и сохранить культурную связь с Родиной», — отметил Магомед Даудов, слова которого приводит Znak.com.