08 сентября 2021, 10:28
Посольство США отвергло обвинение в финансировании проектов Навального
Посольство США в России отвергло обвинения в финансировании проектов оппозиционера Алексея Навального. Представитель американского консульства в беседе с назвал данные утверждения ложными
Фото: politnavigator.net
Посольство США в России отвергло обвинения в финансировании проектов оппозиционера Алексея Навального. Представитель американского консульства в беседе с РБК назвал данные утверждения ложными.
Ранее портал «Комитет защиты национальных интересов» сообщил, что якобы 30 сотрудников посольств иностранных государств в России, в том числе Германии и США, оказывали финансовую поддержку проектам Алексея Навального.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также заявила, что российского оппозиционера якобы финансировали сотрудники посольств Канады, Франции, США, Германии, Испании и других стран НАТО.
При этом ни комитет защиты национальных интересов ни г-жа Захарова не предоставили никаких доказательств своих слов.