В московских школах в 2022 году заработает система распознавания лиц
Власти Москвы намерены ввести к 2022 году в городских школах систему распознавания лиц, которая уже работает в метрополитене и общественных местах
Фото: Яндекс.Дзен
Власти Москвы намерены ввести к 2022 году в городских школах систему распознавания лиц, которая уже работает в метрополитене и общественных местах.
В Департаменте информационных технологий Москвы сообщили, что система распознавания лиц вводится «с целью повышения личной безопасности учащихся и преподавательского состава на территории образовательных учреждений».
После введения системы ученики и учителя смогут попасть в школу только после биометрической аутентификации.
Источник «Коммерсанта» в мэрии сообщил, что столичные власти задумались о введении системы распознавания лиц в школах после бойни в казанской гимназии.