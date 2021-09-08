Уехавшие из Чечни критики Кадырова сообщили о похищении своих родственников
В Чечне и Москве неизвестные похитили брата и отца Хасана Халитова, который ранее уехал из республики в Турцию. Также похищены родственники Ильмана Мамакаева, эмигрировавшего в Европу
В Чечне и Москве неизвестные похитили брата и отца Хасана Халитова, который ранее уехал из республики в Турцию. Также похищены родственники Ильмана Мамакаева, эмигрировавшего в Европу. О похищениях родственников критиков главы Чечни Рамзана Кадырова сообщают «Кавказский узел» и «Кавказ.Реалии» (включен в реестр инагентов).
Хасан Халитов рассказал журналистам, что его отца и брата увезли из их дома в Ачхой-Мартановском районе Чечни. В Москве неизвестные похитили его брата-близнеца Хусейна Халитова. При этом эмигрант отметил, что родственники и так с ним не общаются из-за его оппозиционных взглядов и критики в адрес Рамзана Кадырова.
Хасан Халитов также предположил, что похищение его родственников стало ответом властей Чечни на избиение в Стамбуле сторонника Рамзана Кадырова.
Ильман Мамакаев заявил о похищении в селе Самашки отца и трех братьев, в том числе несовершеннолетнего. 73-летнего отца уже отпустили, но предварительно силовики сбрили ему усы в знак унижения. Братья Мамакаева до сих пор находятся в полиции.