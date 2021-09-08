08 сентября 2021, 09:37
В подмосковном Ногинске в жилом доме взорвался газ. Пострадали девять человек
В подмосковном Ногинске в одном из жилых домов рано утром 8 сентября произошел взрыв бытового газа. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали девять человек
Фото: НТВ
В подмосковном Ногинске в одном из жилых домов рано утром 8 сентября произошел взрыв бытового газа. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали девять человек. По данным ГУ МЧС по региону, пострадавших шестеро.
В Минздраве агентству ТАСС сообщили, что четверо пострадавших находятся в состоянии средней тяжести. Среди них двое детей.
В результате взрыва разрушены три этажа одного из подъездов. Сейчас сотрудники МЧС разбирают завалы. Более 170 жителей девятиэтажного дома эвакуированы.
Наиболее вероятная причина взрыва - утечка газа.