В Петербурге нашли «резиновую» квартиру, в которой прописали 3,4 тысячи человек
В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга прокуратура выявила факт массовой фиктивной регистрации приезжих. В обнаруженной силовиками «резиновой» квартире прописали рекордные 3,4 тысячи человек
Фото: severpost.ru
В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга прокуратура выявила факт массовой фиктивной регистрации приезжих. В обнаруженной силовиками «резиновой» квартире прописали рекордные 3,4 тысячи человек.
Портал «Невские новости» со ссылкой на прокуратуру северной столицы сообщает, что «резиновая» квартира располагается в одном из домов Адмиралтейского района города. В этой квартире оказались прописаны более 3,4 тысяч человек.
Прописку приезжим оформляла компания «Позитив Групп».
По данному факту в настоящее время проводится проверка в рамках статьи «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации».