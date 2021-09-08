08 сентября 2021, 03:13
В Чувашии ввели режим ЧС из-за потери урожая в связи с засухой
В администрации региона сообщили, что из-за засухи погибла почти половина урожая. Пострадали посевы на площади 5,7 тысячи га, а размер ущерба оценивается в 300,4 млн рублей
Фото: exp.idk.ru
В республике Чувашия ввели режим чрезвычайной ситуации из-за гибели посевов сельскохозяйственных культур в связи с засухой.
В администрации региона сообщили РБК, что из-за засухи погибла почти половина урожая. Пострадали посевы на площади 5,7 тысячи га, а размер ущерба оценивается в 300,4 млн рублей.
Режим ЧС муниципального характера действует в восьми районах — Батыревском, Комсомольском, Шемуршинском, Яльчикском, Канашском, Козловском, Урмарском и Янтиковском, на которые приходятся огромные площади зерновых культур и овощей.
В связи с гибелью 50% урожая власти региона пообещали выделить субсидий сельхозпроизводителям.