Власти Петербурга проведут за 225 тысяч рублей игру на тему борьбы с коррупцией
Власти Санкт-Петербурга потратят 225 тысяч рублей на проведение мероприятий, посвященных борьбе с коррупцией. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок
Фото: bfmspb.ru
Власти Санкт-Петербурга потратят 225 тысяч рублей на проведение мероприятий, посвященных борьбе с коррупцией. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок.
По условиям контракта, подрядчик должен организовать круглый стол и деловую игру. Участники обсудят противодействие коррупции, ответят на 20 вопросов и решат четыре задачи, сообщает «Закс.ру».
В стоимость контракта также входят подготовка «портфелей участников» и организация кофе-брейка.