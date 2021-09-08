Тендер на обслуживание паркоматов выиграла фирма брата вице-мэра Москвы
В Москве тендер на обслуживание автоматов для оплаты парковки стоимостью 238 млн рублей выиграло АО «Тюменская транспортная система». Генеральным директором этой компании является Алексей Раков
В Москве тендер на обслуживание автоматов для оплаты парковки стоимостью 238 млн рублей выиграло АО «Тюменская транспортная система». Генеральным директором этой компании является Алексей Раков - младший брат вице-мэра столицы по социальным вопросам Анастасии Раковой.
По условиям госконтракта, за 238,2 млн рублей «Тюменская транспортная система» будет в течение 15 месяцев обслуживать московские паркоматы. Таким образом, обслуживание каждого автомата обойдется московским налогоплательщикам в 250 тысяч рублей, сообщает «Медуза» (издание включено в реестр иностранных агентов).
В столице на сегодняшний день работают 954 паркомата, однако большинство водителей предпочитают оплачивать парковку по СМС или через приложение «Парковки Москвы». Паркоматы же предпочитают только 1,3% водителей.
В «Тюменской транспортной системе» работают 28 человек, а а гендиректор приходится младшим братом заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.
Основной вид деятельности «Тюменской транспортной системы» — автоматизированные системы оплаты проезда в общественном транспорте. Эта фирма обеспечивает работу транспортных карт.
Алексей Раков ранее был совладельцем «Сибинформбюро» — крупнейшего медиахолдинга Уральского федерального округа. В тот период Анастасия Ракова курировала в администрации губернатора Тюменской области внутреннюю политику.