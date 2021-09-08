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08 сентября 2021, 01:38

Тюменского депутата выгнали из «Единой России» из-за участия в незаконной охоте

В Тюменской области депутата городской думы Ялуторовска Павла Шалагинова исключили из «Единой России» за участие в незаконной охоте

Тюменского депутата выгнали из «Единой России» из-за участия в незаконной охоте
Фото: Readovka

В Тюменской области депутата городской думы Ялуторовска Павла Шалагинова исключили из «Единой России» за участие в незаконной охоте.

В партии власти порталу 72.ru сообщили, что когда им стали известны обстоятельства незаконной охоты, то Шалагинова решили исключить, поскольку «браконьерство абсолютно недопустимо для членов партии».

Телеграм-канал «Тюменская уМоора» сообщает, что Павел Шалагинов и его друг-бизнесмен Владимир Агиенко поехали в лес на охоту со знакомым. Там у охотников произошел конфликт с охотинспектором, который закончился стрельбой. Инспектор и его друг получили ранения.

Позже Шалагинова и Агиенко задержали, но только за охоту без лицензии.

72.ru также сообщает, что ранее депутата Павла Шалагинова проверяли на причастность к смертельному ДТП, а Владимир Агиенко был судим за кражу и вождение в состоянии алкогольного опьянения.

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