Тюменского депутата выгнали из «Единой России» из-за участия в незаконной охоте
В Тюменской области депутата городской думы Ялуторовска Павла Шалагинова исключили из «Единой России» за участие в незаконной охоте
В Тюменской области депутата городской думы Ялуторовска Павла Шалагинова исключили из «Единой России» за участие в незаконной охоте.
В партии власти порталу 72.ru сообщили, что когда им стали известны обстоятельства незаконной охоты, то Шалагинова решили исключить, поскольку «браконьерство абсолютно недопустимо для членов партии».
Телеграм-канал «Тюменская уМоора» сообщает, что Павел Шалагинов и его друг-бизнесмен Владимир Агиенко поехали в лес на охоту со знакомым. Там у охотников произошел конфликт с охотинспектором, который закончился стрельбой. Инспектор и его друг получили ранения.
Позже Шалагинова и Агиенко задержали, но только за охоту без лицензии.
72.ru также сообщает, что ранее депутата Павла Шалагинова проверяли на причастность к смертельному ДТП, а Владимир Агиенко был судим за кражу и вождение в состоянии алкогольного опьянения.