В ХМАО на объекте «Славнефти» произошла экологическая авария. Нефть попала в реку Обь
В Сургутском районе Ханты-Мансийского АО произошел разлив нефти на объекте компании «Славнефти». По предварительным данным, в почку и реку Обь вылилось около 100 кубов нефти
В Сургутском районе Ханты-Мансийского АО произошел разлив нефти на объекте компании «Славнефти». По предварительным данным, в почку и реку Обь вылилось около 100 кубов нефти.
Как сообщает телеграм-канал издания Readovka, сначала нефть вылилась в приток Оби, реку Лобановский Еган. Затем спустилась по течению и оказалась непосредственно в Оби. Судя по цвету воды в реке, речь идет не о тонкой нефтяной пленке, а о толстом слое нефти.
Поскольку виновники разлива не выставили оперативно боновые заграждения, нефть попала в Обь.
Readovka отмечает, что единственным объяснением такой халатности может быть затянувшееся празднование дня нефтяника или празднование дня рождения главы «Роснефти» Игоря Сечина.
Отметим, что 86,53% уставного капитала НГК «Славнефть» принадлежит московскому ООО «Инвест-Ойл», которым на паритетных началах владеют TOC Investments Corporation Limited (принадлежит «Роснефти») и «ГПН-Инвест» (принадлежит «Газпром нефти»).
Примечательно, что официальной информации о разливе нефти в Оби до сих пор нет, как и комментариев со стороны «Славнефти» и Росприроднадзора.