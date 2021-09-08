Во Вьетнаме местного жителя приговорили к 5 годам за заражение COVID-19 восьмерых человек
28-летнего Ле Ван Три суд признал виновным в «передаче опасного инфекционного заболевания» восьмерым гражданам, один из которых умер от осложнений
Во Вьетнаме местного жителя приговорили к 5 годам лишения свободы за заражение других людей коронавирусной инфекцией.
28-летнего Ле Ван Три суд признал виновным в «передаче опасного инфекционного заболевания» восьмерым гражданам, один из которых умер от осложнений. Мужчине также назначили штраф в размере 880 долларов, сообщает TheInsider (издание включено в реестр инагентов).
По данным следствия, в начале июля текущего года Ле Ван Три приехал на мотоцикле из города Хошимина в провинцию Камау, где указал ложные сведения о своих недавних поездках и не стал соблюдать режим самоизоляции.
Позже у Ле Ван Три взяли тест на коронавирус, результат которого оказался положительным. Кроме того, мужчина заразил COVID-19 членов своей семьи и сотрудника социального центра, который он посещал. Один из заразившихся скончался от осложнений.