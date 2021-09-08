Петербургский горизбирком отклонил жалобы Бориса Вишневского на его двойников
Горизбирком Санкт-Петербурга отклонил две жалобы депутата Законодательного собрания северной столицы Бориса Вишневского (партия «Яблоко») на участие в выборах кандидатов с таким же именем и фамилией как у него
Горизбирком Санкт-Петербурга отклонил две жалобы депутата Законодательного собрания северной столицы Бориса Вишневского (партия «Яблоко») на участие в выборах кандидатов с таким же именем и фамилией как у него без указания их прежних данных.
В петербургском избиркоме депутату заявили, что закон «О выборах депутатов Государственной думы» позволяет указать прежние данные «только в том случае, если имеется полное совпадение фамилии, имени и отчества», сообщает ТАСС.
Напомним, что помимо Бориса Лазаревича Вишневского от партии «Яблоко» в выборах в Законодательное собрание также участвуют Борис Иванович Вишневский и Борис Геннадьевич Вишневский. Оба до недавнего времени носили совершенно другие имена и фамилии.
Более того, Борис Иванович и Борис Геннадьевич подали в избирком фотографии для предвыборных плакатов, на которых они внешне очень похожи на Бориса Лазаревича.
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова назвала ситуацию с кандидатами-двойниками «позорищем» и пообещала принять меры, чтобы такие ситуации впредь не повторялись. Однако снимать с выборов двойников Бориса Вишневского не стали.