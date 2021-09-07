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Политика
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07 сентября 2021, 18:11

Бюджетников принуждают открепляться со своих избирательных участков и голосовать на работе

Россияне, работающие в государственных структурах, жалуются на принуждение к голосованию на предстоящих выборах в Госдуму на участках, которые расположены либо на их работе, либо неподалеку от нее

Бюджетников принуждают открепляться со своих избирательных участков и голосовать на работе
Фото: Якутия 24

Россияне, работающие в государственных структурах, жалуются на принуждение к голосованию на предстоящих выборах в Госдуму на участках, которые расположены либо на их работе, либо неподалеку от нее. Об этом сообщил политик Роман Юнеман, который ранее запустил сайт «Ваш выбор» для жалоб на нарушение избирательных прав граждан.

Избиратели из Оренбургской, Самарской, Кемеровской областей и Москвы пишут, что работодатели заставляют их открепиться с избирательных участков по прописке и голосовать на работе или рядом с работой.

Представитель движения «Голос» (внесен с реестр инагентов) сообщил  Znak.com, что так работодателям намного удобнее контролировать участие своих сотрудников в голосовании.

На принудительное открепление со своих избирательных участков пожаловались сотрудники ФНС по Оренбургской области, сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии Самарской области, УФСИН по этому же региону и УФСИН по Кемеровской области, работники РГУ им. Косыгина в Москве и других бюджетных организаций.

Роман Юнеман отметил, что анализ поступивших на сайт «Ваш выбор» обращений показал, что в регионах с возможностью электронного голосования бюджетников принуждают регистрироваться для участия в онлайн-выборах, а в остальных регионах властями используется принудительная смена избирательного участка.

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