Эллу Памфилову попросили снять с должности главу петербургского горизбиркома
Депутат муниципального образования «Владимирский округ» Санкт-Петербурга и кандидат в депутаты Заксобрания Ксения Лаврова попросила главу ЦИК Эллу Памфилову отправить в отставку главу петербургского горизбиркома
Депутат муниципального образования «Владимирский округ» Санкт-Петербурга и кандидат в депутаты Заксобрания Ксения Лаврова попросила главу ЦИК Эллу Памфилову отправить в отставку главу петербургского горизбиркома Наталью Чечину.
Ксения Лаврова отметила, что в текущем году именно из северной столицы приходит почти половина всех нарушений и жалоб по вопросам работы избирательных комиссий. «На деле происходит настоящий беспредел», — отметила мундеп.
Лаврова сообщила, что с выборов сняли независимых кандидатов Савву Федосеева, Марину Мацапулину и Ирину Фатьянову, а в округе, где баллотируется депутат от «Яблока» Борис Вишневский, зарегистрировали его двойников - двух мужчин, которые незадолго до выборов сменили свои имена и фамилии на «Борис Вишневский».
«На мой взгляд, Чечина и большинство членов петербургского горизбиркома еще на стадии подготовки к выборам показали свою некомпетентность и необъективность в принятии решений. Требую от вас вмешаться в ситуацию, снять с должности Чечину Наталью Владимировну», - написала Ксения Лаврова в своем обращении.
Мундеп призвала Эллу Памфилову дать жителям Петербурга «хотя бы шанс на честные выборы».