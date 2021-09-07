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07 сентября 2021, 16:46

После убийства двух девочек в Киселевске СКР возбудил дело о халатности в отношении должностных лиц

Следственный комитет России (СКР) после убийства двух школьниц в Киселевске Кемеровской области возбудил уголовное дело по статье «Халатность» в отношении должностных лиц органов профилактики

После убийства двух девочек в Киселевске СКР возбудил дело о халатности в отношении должностных лиц
Фото: gorodok.bz

Следственный комитет России (СКР) после убийства двух школьниц в Киселевске Кемеровской области возбудил уголовное дело по статье «Халатность» в отношении должностных лиц органов профилактики.

Речь идет о сотрудниках, которые должны осуществлять административный надзор за лицами, освободившимися из мест лишения свободы.

По данным СМИ, подозреваемый в убийстве двух 10-летних девочек ранее был судим за преступления сексуального характера. Два года назад мужчина освободился из колонии и был поставлен на административный надзор. До апреля 2027 года бывший заключенный должен был соблюдать определенные ограничения, однако переехал в Киселевск, где его не поставили на учет  в органы профилактики.

Напомним, что 41-летний мужчина уже признался в изнасиловании и убийстве двух школьниц, которые пропали 6 сентября. Их тела обнаружили в заброшенном доме.

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