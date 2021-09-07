После убийства двух девочек в Киселевске СКР возбудил дело о халатности в отношении должностных лиц
Следственный комитет России (СКР) после убийства двух школьниц в Киселевске Кемеровской области возбудил уголовное дело по статье «Халатность» в отношении должностных лиц органов профилактики
Следственный комитет России (СКР) после убийства двух школьниц в Киселевске Кемеровской области возбудил уголовное дело по статье «Халатность» в отношении должностных лиц органов профилактики.
Речь идет о сотрудниках, которые должны осуществлять административный надзор за лицами, освободившимися из мест лишения свободы.
По данным СМИ, подозреваемый в убийстве двух 10-летних девочек ранее был судим за преступления сексуального характера. Два года назад мужчина освободился из колонии и был поставлен на административный надзор. До апреля 2027 года бывший заключенный должен был соблюдать определенные ограничения, однако переехал в Киселевск, где его не поставили на учет в органы профилактики.
Напомним, что 41-летний мужчина уже признался в изнасиловании и убийстве двух школьниц, которые пропали 6 сентября. Их тела обнаружили в заброшенном доме.