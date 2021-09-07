Минздрав с одобрения ФАС повысил стоимость 32 лекарств из списка жизненно важных
Министерство здравоохранения России с начала 2021 года повысило стоимость 32 препаратов из списка жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП). Цены на эти лекарства были повышены с одобрения ФАС
Министерство здравоохранения России с начала 2021 года повысило стоимость 32 препаратов из списка жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП). Цены на эти лекарства были повышены с одобрения Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
Так, по решению Минздрава подорожали десять противоопухолевых препаратов, две вакцины, два офтальмологических препарата и два противоэпилептических.
Самый дорогой препарат из списка ЖНВЛП - иммуноглобулин антитимоцитарный «Атгам», который применяется в трансплантологии, подорожал с 49,6 тысячи рублей до 150 тысяч рублей. Самый дешевый препарат из списка - бронхолитик аминофиллин - подорожал с 9,65 рубля до 13,33 рубля за упаковку, сообщает «Фармвестник».
Минздрав получил право повышать цены на препараты из перечня ЖНВЛП в октябре 2020 года. С тех пор были удовлетворены заявки на повышение цен 51 производителя.