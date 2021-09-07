Адвокат Иван Павлов сообщил об отъезде из России из-за уголовного преследования
Адвокат Иван Павлов, который представлял интересы журналиста Ивана Сафронова по делу о государственной измене, а потом и сам стал фигурантом уголовного дела, уехал из России
Адвокат Иван Павлов, который представлял интересы журналиста Ивана Сафронова по делу о государственной измене, а потом и сам стал фигурантом уголовного дела, уехал из России.
В своем Telegram-канале Иван Павлов сообщил, что наложенные на него в связи с уголовным делом запрет пользоваться средствами связи, запрет пользоваться интернетом, а также запрет общаться с подзащитным и некоторыми коллегами, сделали его работу невозможной.
«Запреты не касались лишь одного — возможности уехать из страны. Это был знак, указывающий на выход», - написал адвокат. Иван Павлов также сообщил, что нашел для своих подзащитных новых адвокатов.
По словам юриста, в день вылета за ним следили силовики и «проводили до самого самолета», но мешать его отъезду из России не стали. Павлов добавил, что в настоящее время находится в Грузии.
Напомним, что Ивана Павлова следствие обвиняет в разглашении журналистам данных предварительного следствия по делу Ивана Сафронова.