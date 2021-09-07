В Хакасии главу ТИК заподозрили в подготовке наблюдателей и агитаторов от «Единой России»
В республике Хакасия секретаря одной из территориальных избирательных комиссий заподозрили в подготовке агитаторов и наблюдателей от «Единой России»
В республике Хакасия секретаря одной из территориальных избирательных комиссий заподозрили в подготовке агитаторов и наблюдателей от «Единой России». Согласно российскому законодательству, такая деятельность председателей избирательных комиссий строго запрещена.
Портал «Тайга.Инфо» опубликовал аудиозапись встречи секретаря ТИК с агитаторами и наблюдателями, которая состоялась в поселке Копьево. В этом мероприятии принимали участие секретарь ТИК Орджоникидзевского района и по совместительству исполнительный секретарь отделения «Единой России» Ирина Карабутина, а также глава Копьевского сельсовета Александр Коропов.
Женский голос на записи просит наблюдателей на выборах не писать жалобы по любому поводу, чтобы «не накалять обстановку». Наблюдателей также ввели в заблуждение о том, что журналистов якобы «аккредитуют за пять месяцев» до голосования, поэтому они смогут отличить сотрудников СМИ от тех, кто ведет незаконную съемку на избирательном участке. В реальности же аккредитация СМИ началась только в июле, поэтому удостоверения журналистов могут быть датированы августом и сентябрем.
Что касается агитаторов, то их инструктировали не вступать в споры, «если нет уверенности, что из него представитель «Единой России» выйдет достойно».