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Политика
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07 сентября 2021, 15:36

В Хакасии главу ТИК заподозрили в подготовке наблюдателей и агитаторов от «Единой России»

В республике Хакасия секретаря одной из территориальных избирательных комиссий заподозрили в подготовке агитаторов и наблюдателей от «Единой России»

В Хакасии главу ТИК заподозрили в подготовке наблюдателей и агитаторов от «Единой России»
Фото: abakan.bezformata.com

В республике Хакасия секретаря одной из территориальных избирательных комиссий заподозрили в подготовке агитаторов и наблюдателей от «Единой России». Согласно российскому законодательству, такая деятельность председателей избирательных комиссий строго запрещена.

Портал «Тайга.Инфо» опубликовал аудиозапись встречи секретаря ТИК с агитаторами и наблюдателями, которая состоялась в поселке Копьево. В этом мероприятии принимали участие секретарь ТИК Орджоникидзевского района и по совместительству исполнительный секретарь отделения «Единой России» Ирина Карабутина, а также глава Копьевского сельсовета Александр Коропов. 

Женский голос на записи просит наблюдателей на выборах не писать жалобы по любому поводу, чтобы «не накалять обстановку». Наблюдателей также ввели в заблуждение о том, что журналистов якобы «аккредитуют за пять месяцев» до голосования, поэтому они смогут отличить сотрудников СМИ от тех, кто ведет незаконную съемку на избирательном участке. В реальности же аккредитация СМИ началась только в июле, поэтому удостоверения журналистов могут быть датированы августом и сентябрем.

Что касается агитаторов, то их инструктировали не вступать в споры, «если нет уверенности, что из него представитель «Единой России» выйдет достойно».

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