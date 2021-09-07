07 сентября 2021, 14:59
Россияне в августе оформили потребительские кредиты на рекордную сумму
Аналитики объясняют высокий спрос на потребительские кредиты ускорением инфляции на фоне медленного восстановления реальных располагаемых доходов, а также началом учебного года, когда нужно собирать детей в школу
Фото: РИА Новости
Российские граждане в августе текущего года оформили в банках кредиты на рекордную сумму. Заемщики взяли 2,1 кредита на 646,7 млрд рублей.
Средний размер потребительского кредита в августе 2021 года достиг минимального значения за год и составил 313,6 тысячи рублей, сообщает РБК со ссылкой на данные исследовательской компании Frank RG.
Аналитики объясняют высокий спрос на потребительские кредиты ускорением инфляции на фоне медленного восстановления реальных располагаемых доходов, а также началом учебного года, когда нужно собирать детей в школу.
Предыдущий рекорд по объему выданных населению кредитов был установлен в России в апреле 2021 года. Тогда россияне оформили займы на 624 млрд рублей.