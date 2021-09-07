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07 сентября 2021, 14:50

По делу Finiko задержали активного участника финансовой пирамиды, который привлек более 100 вкладчиков

Сотрудники правоохранительных органов задержали в рамках уголовного дела Finiko Ильгиза Шакирова, который привлек к участию в финансовой пирамиде 100 вкладчиков. После этого, Шакирову был присвоен статус «вице-президента»

По делу Finiko задержали активного участника финансовой пирамиды, который привлек более 100 вкладчиков

Сотрудники правоохранительных органов задержали в рамках уголовного дела Finiko Ильгиза Шакирова, который привлек к участию в финансовой пирамиде 100 вкладчиков. После этого, Шакирову был присвоен статус «вице-президента».

По версии следствия, Ильгиз Шакиров был связан с основателями финансовой пирамиды, пишет издание «Бизнес Online».

Напомним, что ранее под арест был отправлен один из основателей Finiko Кирилл Доронин. Его партнеры по этому проекту Эдвард Сабиров, Марат Сабиров и Зыгмунт Зыгмунтовичь объявлены в розыск.

Ильгиз Шакиров стал первым непосредственным участником финансовой пирамиды, задержанным в рамках расследования дела Finiko. При этом следствие намерено привлечь в качестве обвиняемых и других активных участников финансовой пирамиды, которые привлекали новых вкладчиков.

По данным следственных органов, Finiko привлекла не менее 80 млн рублей, а летом 2021 года перестала выплачивать проценты новым вкладчикам.

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