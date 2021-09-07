В Госдуме предложили вернуть смертную казнь для педофилов после убийства школьниц в Киселевске
Депутат Госдумы и зампред комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов предложил вернуть смертную казнь для педофилов. С такой инициативой парламентарий выступил после изнасилования и убийства двух девочек в Киселевске
Депутат Госдумы и зампред комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов предложил вернуть смертную казнь для педофилов. С такой инициативой парламентарий выступил после изнасилования и убийства двух 10-летних девочек в Кемеровской области.
Михаил Емельянов заявил, что «педофилам и террористам, педофилам-убийцам надо назначать смертную казнь, отменять мораторий на смертную казнь независимо от позиции Совета Европы, ориентироваться на свои ситуации в стране», сообщает «Газета.ру».
Напомним, что в Киселевске Кемеровской области 6 сентября две 10-летние школьницы ушли в школу и не вернулись домой. Позже следователи установили, что девочек в последний раз видели в магазине со взрослым мужчиной. Он купил им конфеты и повел в сторону гаражей.
Мужчину задержали, а на допросе он признался в изнасиловании и убийстве девочек. Подозреваемым оказался 41-летний житель Киселевска, который ранее уже был судим за преступления сексуального характера.