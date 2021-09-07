07 сентября 2021, 12:48
В Индии у нескольких человек выявили симптомы смертельно опасного вируса Nipah
В Индии выявили симптомы смертельно опасного вируса. Глава Минздрава индийского штата Керал Вина Джордж сообщила, что переносчиками этого вируса являются фруктовые летучие мыши
Фото: ИА Report
В Индии у 11 человек выявили симптомы смертельно опасного вируса Nipah. Глава Минздрава индийского штата Керал Вина Джордж сообщила, что переносчиками этого вируса являются фруктовые летучие мыши.
«Фруктовые летучие мыши живут на определенной географической территории. Если они улетят в другие места, естественно, этот вирус может распространиться. У нас нет специального метода лечения этой болезни», - сообщил профессор медицинских наук Ашутош Бисвас.
Симптомами вируса Nipah являются обычные для респираторных заболеваний симптомы, а также лихорадка, мышечная боль, головная боль, головокружение и тошнота.
Во время последней вспышки вируса Nipah около 90% заболевших умерли.