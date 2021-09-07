Генпрокуратура направила в суд дело бывшей помощницы Аркадия Дворковича
Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу бывшей помощницы бывшего вице-премьера правительства РФ Аркадия Дворковича Анастасии Алексеевой. Она проходит обвиняемой по делу о взятках
Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу бывшей помощницы бывшего вице-премьера правительства РФ Аркадия Дворковича Анастасии Алексеевой. Она проходит обвиняемой по делу о взятках.
Дело бывшей помощницы Аркадия Дворковича будет рассматривать Мещанский райсуд Москвы, сообщает «Интерфакс».
Анастасия Алексеева была задержана в феврале 2020 года вместе с бывшим председателе совета директоров ГК «Медполимерпром», гражданином США Джином (Евгением) Спектором.
По версии следствия, взятку Алексеевой передал бывший гендиректор и совладелец компании «Промомед Рус» Максим Якушкин, а еще одним посредником выступил советник гендиректора «Р-Фарм» Вадим Белоножко. При этом уголовное преследование в отношении последний было прекращено.
Джина Спектору обвиняют в посредничестве при даче взятки.
В материалах дела говорится, что в 2015–2016 годах Анастасия Алексеева получила более 4 млн рублей в качестве взятки за продвижение лекарственных препаратов. Взятка была получена в виде билетов и путевок в Таиланд и Доминиканскую республику.