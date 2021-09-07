07 сентября 2021, 11:59
В Кемеровской области пропавших школьниц нашли мертвыми. Подозреваемый задержан
В Киселевске Кемеровской области нашли тела двух пропавших школьниц Анастасии Фекслер и Ульяны Дегтярь. 10-летние девочки ушли из дома 6 сентября в школу, но домой уже не вернулись
Фото: katun24.ru
В Киселевске Кемеровской области нашли тела двух пропавших школьниц Анастасии Фекслер и Ульяны Дегтярь. 10-летние девочки ушли из дома 6 сентября в школу, но домой уже не вернулись.
Telegram-канал LIFE SHOT сообщает, что девочки попали в поле зрения камеры магазина, где какой-то мужчина покупал им конфеты. Им оказался 41-летний житель Киселевска, который ранее был судим за преступления сексуального характера. Из колонии он освободился два года назад.
Мужчину задержали, а в ходе допроса он признался в изнасиловании и убийстве школьниц. Полицейским он показал, куда спрятал тела.