07 сентября 2021, 11:38
Художник-постановщик Борис Краснов скончался после перенесенного COVID-19
Продюсер и художник-постановщик концертных шоу Борис Краснов скончался в возрасте 60 лет после осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией
Фото: ridus.ru
Продюсер и художник-постановщик концертных шоу Борис Краснов скончался в возрасте 60 лет после осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
Адвокат Александр Добровинский сообщил РБК, что Борис Краснов долгое время находился в коме, а в 1:15 7 сентября он скончался.
«Московский комсомолец» сообщает, что Борис Краснов скончался в хосписе, куда он попал после перенесенного коронавируса. После COVID-19 у продюсера случился инсульт, а поражение мозга составило 85%.
Борис Краснов в качестве художника-постановщика работал со многими звездами российской эстрады - Аллой Пугачевой, Филиппом Киркоровым, Иосифом Кобзоном, Львом Лещенко, Ларисой Долиной, Валерием Меладзе и другими.