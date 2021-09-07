07 сентября 2021, 10:33
«Яндекс» удалил из поисковой выдачи сайт «Умного голосования» и его зеркала
Компания «Яндекс» удалила из поисковой выдачи сайт «Умного голосования» команды Алексея Навального и его «зеркала». Это произошло из-за того, что синхронизация с реестром запрещенных сайтов происходит автоматически
Фото: zaks.ru
Компания «Яндекс» удалила из поисковой выдачи сайт «Умного голосования» команды Алексея Навального и его «зеркала». Это произошло из-за того, что синхронизация с реестром запрещенных сайтов происходит автоматически.
Сайт «Умного голосования» был заблокирован Роскомнадзором 6 сентября. В ведомстве объяснили блокировку тем, что этот сайт использовался экстремистскими организациями, связанными с Навальным.
В «Яндексе» сообщили изданию TJ, что по российскому законодательству поисковые системы обязаны исключать ссылки на сайты и их «зеркала», как только Роскомнадзор вносит их в реестр. Синхронизация с реестром происходит автоматически.