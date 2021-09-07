Алексей Кудрин предложил провести приватизацию государственных компаний
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин написал для журнала «Компания» статью «Пора дать экономике повзрослеть», в которой предложил сократить участие государства в экономике страны
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин написал для журнала «Компания» статью «Пора дать экономике повзрослеть», в которой предложил сократить участие государства в экономике страны.
Алексей Кудрин отмечает важную и положительную роль государственного сектора экономики, однако считает, что госсектору пора начать сокращаться. Глава СЧ объяснил свою позицию тем, что государственны компании редко становятся «экономическими и инновационными драйверами».
Г-н Кудрин отметил, что среди 10 крупнейших компаний России только четыре являются частными структурами, а в США - все топовые компании частные.
Кроме тог, компании с госучастием «менее пластичны в плане управления» и сильно зависят от бюрократической машины.
Решить проблему глава СПЧ предложил за счет проведения новой приватизации.