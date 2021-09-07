УЕФА разрешила футбольным фанатам посещать выездные матчи еврокубков
УЕФА разрешила футбольным болельщикам посещать выездные матчи еврокубков и национальных сборных. Однако им придется соблюдать ограничения и требования к передвижениям, которые установлены властями разных стран
УЕФА разрешила футбольным болельщикам посещать выездные матчи еврокубков и национальных сборных. Однако им придется соблюдать ограничения и требования к передвижениям, которые установлены властями разных стран.
В Twitter «Футбольные болельщики Европы» (FSE) сообщается, что фанаты смогут посетить выездные матчи своих любимых команд в рамках групповых этапов Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций, которые состоятся на следующей неделе.
Так, петербургский «Зенит» на групповом этапе Лиги чемпионов встретится с «Челси», «Ювентусом» и «Мальмё». Московский «Спартак» сыграет в рамках Лиги Европы с «Наполи», «Лестером» и «Легией», а московский «Локомотив» - с «Галатасараем», «Марселем» и «Лацио».
Отметим, что ассоциация европейских футбольных болельщиков ранее неоднократно призывала УЕФА отменить запрет для болельщиков гостевых команд посещать матчи еврокубков.