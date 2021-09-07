07 сентября 2021, 09:59
Красноярского бизнесмена и экс-депутата Анатолия Быкова приговорили к 13 годам
Свердловский райсуд Красноярска приговорил бывшего депутата Законодательного собрания края и бизнесмена Анатолия Быкова к 13 годам колонии. Такой приговор был вынесен на основании вердикта суда присяжных
Фото: ТАСС
Свердловский райсуд Красноярска приговорил бывшего депутата Законодательного собрания края и бизнесмена Анатолия Быкова к 13 годам колонии. Такой приговор был вынесен на основании вердикта суда присяжных.
Анатолия Быкова признали виновным с организации двойного убийства в 1994 году.
Бывший депутат и бизнесмен был задержан в мае 2020 года. Ему было предъявлено обвинение в организации в 1994 году убийства двух жителей Красноярска Кирилла Войтенко и Александра Наумова. Последние, по версии следствия, имели связи с криминалом.
Позже в отношении Анатолия Быкова было возбуждены дела по статьям об организации преступного сообщества, уклонении от уплаты налогов, а также подстрекательстве к совершению убийства.