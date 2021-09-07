07 сентября 2021, 09:38
Счетная палата оценила изношенность коммунальной инфраструктуры на 60%
Счетная палата России проверила состояние всей коммунальной инфраструктуры и сообщила о том, что больше половины ее объектов находятся в изношенном состоянии
Фото: prozkh.ru
Счетная палата России проверила состояние всей коммунальной инфраструктуры и сообщила о том, что больше половины ее объектов находятся в изношенном состоянии.
Аудитор Наталья Трунова сообщила РИА Новости, что особенно изношена система коммунального хозяйства в небольших городах. В среднем по России износ коммунальной инфраструктуры составляет 60%.
В Счетной палате также сообщили, что денежные вложения в сферу ЖКХ должны поступать с учетом новейших технологий и организационно-технологических изменений. При этом закладывать энергоэффективность следует при строительстве нового жилья, чтобы параметры этого жилья соответствовали всем современным требованиям.