07 сентября 2021, 09:21
Российские специалисты разработали прибор для быстрого выявления COVID-19
Специалисты Института физико-химической медицины Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) разработали прибор, который всего за 27 минут и с высокой степенью точности может выявить коронавирус
Фото: combat-dez.ru
Специалисты Института физико-химической медицины Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) разработали прибор, который всего за 27 минут и с высокой степенью точности может выявить коронавирус.
Руководитель Управления трансляционной медицины и инновационных технологий ФМБА Дарья Крючко рассказала РИА Новости, что этот прибор выявляет наличие антигена вируса, в основе которого лежит метод изотермической амплификации.
При этом диагностика занимает всего 27 минут - от момента забора биоматериала до получения результата. Результат диагностики специалисты ФМБА оценивают как высокой степени достоверный.