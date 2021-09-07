Журналисты нашли у пиарщика Сергея Шойгу недвижимость на 3,5 млрд рублей
Новое российское издание «Агентство», основанное Романом Баданиным, нашло у первого заместителя министра обороны России Руслана Цаликова имущество на 3,5 млрд рублей
Новое российское издание «Агентство», основанное Романом Баданиным, нашло у первого заместителя министра обороны России Руслана Цаликова имущество на 3,5 млрд рублей. Чиновник лично занимается пиаром главы ведомства Сергея Шойгу.
Журналисты обнаружили у силовика земельный участок площадью в один гектар, жилой дом площадью 1 868 кв. м, летнюю кухню площадью 249 кв. м, два гаража и специальный дом для охраны. Общая стоимость этой недвижимости может составлять 3 млрд рублей.
В деревне Шульгино «Агентство» обнаружило у Цаликова два 2-этажных жилых дома площадью 326 кв. м и 296 кв. м. При этом в декларации замминистра указан только один дом. Стоимость близлежащих участков составляет 370 млн рублей.
Журналисты отмечают, что с новым министром все несчастные случаи, произошедшие в российской армии начали замалчиваться. Департамент информации и массовых коммуникаций (ДИМК) занимался давлением на региональные и федеральные издания и требовал удалять или исправлять критические публикации о Сергее Шойгу и Минобороны РФ.