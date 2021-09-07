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07 сентября 2021, 03:13

Мундеп Денис Шендерович обвинил пропагандиста Евгения Попова в клевете

Муниципальный депутат московского района Кунцево Денис Шендерович подал на телеведущего «России 1» и кандидата в депутаты в Госдуму Евгения Попова заявления о клевете в прокуратуру, МВД и Следственный комитет (СК)

Мундеп Денис Шендерович обвинил пропагандиста Евгения Попова в клевете
Фото: lenta-ru.aurebeshtranslator.net

Муниципальный депутат московского района Кунцево Денис Шендерович подал на телеведущего «России 1» и кандидата в депутаты в Госдуму Евгения Попова заявления о клевете в прокуратуру, МВД и Следственный комитет (СК).

В своем Telegram-канале Денис Шендерович назвал Евгения Попова «государственным генератором лжи», который на встрече с избирателями в Можайском районе «публично обвинил» его в отмывании денег и «каком-то уголовном деле», из-за которого к депутату приходила полиция и он сменил фамилию.

Когда Шендерович обратился к Попову с вопросом о выдвижении в Госдуму, то телеведущий заявил: «Человеку, который деньги отмывает, к нему полиция приходит, и он меняет свою фамилию из-за уголовного дела, я не буду отвечать. Вы перестали отмывать деньги?»

Ранее Денис Шендерович опубликовал в соцсетях отчет о доходах и имуществе Евгения Попова, который тот предоставил в Мосгоризбирком. В этой декларации говорится, что телеведущий заработал в 2020 году 11,4 млн рублей. При этом The Insider (включен в реестр иностранных агентов) сообщил, что за прошлый год г-н Попов только от ВГТРК и телеканала «Россия» получил 13,4 млн рублей.

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