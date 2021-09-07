Владелец торгового знака «Умное голосование» может быть связан с силовиками
Компания «Вулинтертрейд», которая зарегистрировала товарный знак «Умное голосование», принадлежит продавцу шерсти из Дагестана и может быть связана с сотрудниками силовых ведомств
Компания «Вулинтертрейд», которая зарегистрировала товарный знак «Умное голосование», принадлежит продавцу шерсти из Дагестана и может быть связана с сотрудниками силовых ведомств.
Напомним, ранее уже сообщалось, что обычно на регистрацию товарного знака в России уходит не менее года, однако Роспатент удовлетворил заявку «Вулинтертрейда» за месяц.
Сейчас «Вулинтертрейд» зарегистрирована в городе Невинномысске Ставропольского края, но ранее имела регистрацию в Махачкале и называлась «Регул». По данным «Русской службы Би-би-си», первым учредителем фирмы был Ашур Ашуров, который в 90-е годы работал в управлении налоговой полиции Дагестана. После ликвидации налоговой полиции он перешел в МВД и работал в ведомстве с 2003 по 2011 год. Затем он работал в республиканском управлении экономической безопасности и противодействия коррупции.
В 2019 году фирма перешла к семье дагестанского предпринимателя Абдулы Умарова, который переименовал ее в «Вулинтертрейд». Сам бизнесмен объяснил решение запатентовать «Умное голосование» личной прихотью.
По версии «Русской службы Би-би-си», Абдула Умаров также может быть связан с сотрудников МВД Маратом Маздоговым.
Напомним, что после регистрации товарного знака «Умное голосование» ООО «Вулинтертрейд» потребовала запретить Google и «Яндексу» показывать в поисковой выдаче обозначение «Умное голосование» Алексея Навального.