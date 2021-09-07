07 сентября 2021, 02:05
Российских школьников запретили кормить макаронами с фаршем и блинами с творогом
В Instagram управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу сообщается, что в школьном меню отныне запрещаются макароны по-флотски с мясным фаршем, макароны с яйцом, яичница-глазунья и сырокопченые колбасы
Фото: Яндекс.Дзен
В России школьным столовым запретили кормить детей макаронами с фаршем или яйцами, блинами с мясом или творогом, а также сырокопченой колбасой.
В Instagram управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу сообщается, что в школьном меню отныне запрещаются макароны по-флотски с мясным фаршем, макароны с яйцом, яичница-глазунья и сырокопченые колбасы.
Кроме того, школьников запрещается кормить заливными блюдами, студнями, форшмаками из сельди, окрошкой и холодными супами, грибами, салом, маргарином, паштетом и продуктами, приготовленными во фритюре.
Из напитков в списке запрещеных оказались, энергетики, натуральный кофе, квас и кумыс.