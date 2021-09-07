Строительством жилья в новом городе Спутник может заняться группа ПИК
Строительством жилья и объектов инфраструктуры в новом городе Спутник, который власти решили основать на Дальнем Востоке, займется крупнейший застройщик Москвы и Подмосковья - группа ПИК
Строительством жилья и объектов инфраструктуры в новом городе Спутник, который власти решили основать на Дальнем Востоке, займется крупнейший застройщик Москвы и Подмосковья - группа ПИК. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова.
Чиновник сообщил, что общая площадь города составит 3 млн кв. м, а численность населения Спутника — 300 тысяч человек.
В настоящее время министерство ведет переговоры с корпорацией Дом.РФ и группой ПИК. «Это привлекательные участки, это первая линия, это залив», — отметил Алексей Чекунков.
Одновременно с этим министр отметил, что застройщика Спутника выберут на конкурентной основе. «Победит сильнейший: тот, кто предложит самую низкую цену для покупателей», — добавил Чекунков.