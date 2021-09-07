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Санкт-Петербург
07 сентября 2021, 01:04

ЦИК призвал «двойников» Бориса Вишневского сняться с выборов в Петербурге

Элла Памфилова призвала избирательную комиссию Санкт-Петербурга заменить агитационный плакат с «двойниками» кандидата в депутаты Законодательного Собрания города Бориса Вишневского

ЦИК призвал «двойников» Бориса Вишневского сняться с выборов в Петербурге
Фото: Яндекс.Дзен

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова призвала избирательную комиссию Санкт-Петербурга заменить агитационный плакат с «двойниками» кандидата в депутаты Законодательного Собрания города Бориса Вишневского. Самих двойников глава ЦИК призвала сняться с выборов.

Элла Памфилова на заседании ЦИК призвала петербургский горизбирком обязать окружные избиркома сфотографировать «двойников» Бориса Вишневского в первозданном виде, чтобы не вводить избирателей в заблуждение.

Что касается самих этих кандидатов, то их необходимо добровольно сняться с предвыборной гонки.

Ранее Элла Памфилова назвала технологию использования кандидатов-двойников безобразием и издевательством над избирателями.

Напомним, что вместе с представителем «Яблока» Борисом Лазаревичем Вишневским в одном избирательном округе баллотируются некие Борис Иванович Вишневский и Борис Геннадьевич Вишневский. По данным СМИ, ранее этих кандидатов (один из них напрямую связан с «Единой Россией») звали Виктор Быков и Алексей Шмелев. Более того, эти кандидаты сдали в избирком фотографии, на которых они внешне очень похожи на депутата Бориса Вишневского.

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