ЦИК призвал «двойников» Бориса Вишневского сняться с выборов в Петербурге
Элла Памфилова призвала избирательную комиссию Санкт-Петербурга заменить агитационный плакат с «двойниками» кандидата в депутаты Законодательного Собрания города Бориса Вишневского
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова призвала избирательную комиссию Санкт-Петербурга заменить агитационный плакат с «двойниками» кандидата в депутаты Законодательного Собрания города Бориса Вишневского. Самих двойников глава ЦИК призвала сняться с выборов.
Элла Памфилова на заседании ЦИК призвала петербургский горизбирком обязать окружные избиркома сфотографировать «двойников» Бориса Вишневского в первозданном виде, чтобы не вводить избирателей в заблуждение.
Что касается самих этих кандидатов, то их необходимо добровольно сняться с предвыборной гонки.
Ранее Элла Памфилова назвала технологию использования кандидатов-двойников безобразием и издевательством над избирателями.
Напомним, что вместе с представителем «Яблока» Борисом Лазаревичем Вишневским в одном избирательном округе баллотируются некие Борис Иванович Вишневский и Борис Геннадьевич Вишневский. По данным СМИ, ранее этих кандидатов (один из них напрямую связан с «Единой Россией») звали Виктор Быков и Алексей Шмелев. Более того, эти кандидаты сдали в избирком фотографии, на которых они внешне очень похожи на депутата Бориса Вишневского.