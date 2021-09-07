07 сентября 2021, 00:35
Роскомнадзор объяснил блокировку «Умного голосования» его связью с ФБК
В ведомстве объяснили блокировку этого сайта тем, что он якобы используется экстремистской организацией, под которой имеется ввиду Фонд борьбы с коррупцией
Фото: twitter.com/boristrofimov1
Роскомнадзор прокомментировал блокировку сайта «Умное голосование» - одного из проектов оппозиционера Алексея Навального и его команды.
В ведомстве объяснили блокировку этого сайта тем, что он якобы используется экстремистской организацией, под которой имеется ввиду Фонд борьбы с коррупцией. В РКН напомнили, что ФБК был признан иностранным агентом и экстремистской организацией.
Напомним, что основной целью проекта «Умное голосования» является поражение кандидатов от «Единой России» на выборах.