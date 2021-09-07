Отцу Роману, который призвал главу РПЦ раскрыть свои доходы, запретили проводить службы
Митрополит Чебоксарский и Чувашский Савватий запретил проводить службы священнику храма блаженной Ксении Петербургской в Новочебоксарске отцу Роману (Степанову). Также ему запрещено носить рясу и наперсный крест
Митрополит Чебоксарский и Чувашский Савватий запретил проводить службы священнику храма блаженной Ксении Петербургской в Новочебоксарске отцу Роману (Степанову). Также ему запрещено носить рясу и наперсный крест.
Накануне отец Роман призвал патриарха Кирилла и других священнослужителей «покаяться» и раскрыть сведения о своих дохода и имуществе.
При этом в Чувашской митрополии заверили, что запрет на служение отцу Роману никак не связан с его недавним заявлением. По официальной версии, настоятель храма Ксении Петербургской якобы утаил информацию о своем разводе и сожительствовал с другой женщиной, а также с помощью интернета пытался монетизировать свою деятельность.
Отца Романа назначили псаломщиком в Свято-Троицкий мужской монастырь в Чебоксарах.