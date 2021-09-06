06 сентября 2021, 18:11
СКР займется расследованием преступлений японских военных во Вторую мировую войну
Зампред Следственного комитета Александр Федоров сообщил о планах ведомства расследовать преступления японских военных во времена Второй мировой войны
Фото: topwar.ru
Зампред Следственного комитета Александр Федоров сообщил о планах ведомства расследовать преступления японских военных во времена Второй мировой войны.
Следователь отметил, что даже если дело не дойдет до суда, то деятельность властей Японии 80-летней давности требует «как минимум публичного осуждения и придания огласке». «Все, кто причастен к убийствам военнопленных и проведению бесчеловечных опытов на них, должны быть установлены», — заявил Александр Федров, слова которого приводит ТАСС.
Отметим, что Следственный комитет в настоящее время расследует преступления нацистской Германии.